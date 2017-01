Schweiz 2 21:40 bis 22:25 Krimiserie The Catch Gambit Lauschangriff USA 2016 Dolby Digital HDTV Merken Alice will sich mit Benjamin alleine treffen. Sie ahnt nicht, dass sie ein solches Treffen nicht vor Agent Dao verheimlichen kann, weil dieser sie noch immer abhört. Als Ben Dao am Tatort sichtet, versetzt er Alice. Alice beschliesst, ihrer Freundin und Geschäftspartnerin die Wahrheit zu sagen über ihre Zusammenarbeit mit Dao und auch darüber, dass sie Christopher/Ben wiedergesehen hat. Die beiden Frauen müssen sich aber auch ihrer Arbeit widmen. Der Mann der Justizsenatorin engagiert sie, weil er vermutet, dass seine Frau ihn betrügt. Bei der Beschattung von Renée werden Alice und Val auf einen Mann aufmerksam, der hinter der Kulisse in der Politik üble Geschäfte zu machen scheint. Margot und Benjamin müssen derweil ihren Wohltäter zufrieden stimmen und nehmen einen Auftrag für einen Juwelenraub an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mireille Enos (Alice Vaughan) Peter Krause (Kieran Booth) Jay Hayden (James McGrath) Jacky Ido (Thomas Delgado) Rose Rollins (Andie Derringer) Sonya Walger (Zoe Taylor) Elvy Yost (Maria Dudek) Originaltitel: The Catch Regie: Mike Listo Drehbuch: Danny Tolli Kamera: Jeffrey Jur Musik: Chad Fischer

