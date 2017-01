Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Puls Gesundheitsmagazin Raumklima - Allzu feucht ist ungesund / Lebensmittelallergie - Umdenken bei der Kinderernährung / Kopfschmerzen - Sitzt Ihr Hirn auf dem Trockenen? CH 2017 Stereo HDTV Merken Raumklima - Allzu feucht ist ungesund: Während der Heizperiode dampfen Luftbefeuchter in Büros und Wohnräumen um die Wette. Wer es dabei übertreibt, tut sich keinen Gefallen, denn anders als trockene Luft kann ein zu feuchtes Raumklima der Gesundheit schaden. Auch Gebäudetechniker warnen: In Neubauten und Minergiehäusern ist kein zusätzliches Befeuchten nötig - es fördert bloss Milben und Schimmel. Lebensmittelallergie - Umdenken bei der Kinderernährung: Um Kleinkinder vor Allergien zu schützen, werden ihnen bestimmte Lebensmittel erst einmal vorenthalten. Diese Strategie hat sich als überholt erwiesen: Neue Erkenntnisse sprechen dafür, Babys viel früher - bereits ab dem fünften Lebensmonat - begleitend zum Stillen mit möglichst vielen Nahrungsmitteln in Kontakt zu bringen. Studien zu Eiern und Erdnüssen zeigen, dass dies sogar für Kinder mit hohem Allergierisiko von Vorteil ist. Kopfschmerzen - Sitzt Ihr Hirn auf dem Trockenen?: Gehirn und Rückenmark sind von einer schützenden Flüssigkeit umgeben. Kommt es zu einem Leck im System, sitzt das Hirn buchstäblich auf dem Trockenen, und Betroffene leiden besonders im Stehen unter starken Kopfschmerzen. Wie es zum plötzlichen Hirnwasserverlust kommt, war lange ein Mysterium. Berner Neurochirurgen haben das Rätsel gelöst und eine Behandlung entwickelt, die das Problem in mehr als neunzig Prozent aller Fälle löst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Odette Frey Originaltitel: Puls