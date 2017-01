ORF 3 21:55 bis 22:45 Dokumentation Der gemachte Winter A 2016 Stereo 16:9 Merken Rund um Weihnachten schwärmen Bienen, Anfang Februar fliegen die Pollen. Der heurigeWinter beschränkt sich bislang auf zwei Wochen im Jänner, es schneit vielerorts, dort und da sinken die Temperaturen auf ein zweistelliges Minus. Dass unsere Winter wärmer geworden sind ist keine subjektive Momentaufnahme. In den Alpen sei die Durchschnittstemperatur um zwei Grad angestiegen, sagen Klimaforscher. Über warme Winter mögen sich die einen oder anderen freuen, aber einem ganzen Industriezweig schwindet die Lebensgrundlage: ohne Schnee kein Wintertourismus! Etwa sechs Milliarden Euro Umsatz werden in den österreichischen Skigebieten erwirtschaftet, siebieten Arbeitsplätze in oft strukturschwachen Regionen. Aber um den Liftbetrieb aufrecht zu erhalten, wird der Aufwand immer größer. Zig Millionen werden Jahr für Jahr in Beschneiungsanlagen investiert, oder in Seilbahnen, die die Schifahrer in immer höhere und somit schneesicherere Regionen bringen. Diese Strategien werden von Umweltschützern oft als bedenklich eingestuft, zu groß sei der Eingriff des Menschen in den sensiblen Alpenraum. Dem gegenüber stehen die Wintersport-Unternehmer die auf die wirtschaftliche Bedeutung des Skifahrens pochen. "Am Schauplatz"-Redakteur Alfred Schwarzenberger macht sich auf die Suche nach der Zukunft des Wintersports in Österreich. "Jede Maßnahme die gesetzt wird, zieht oft einen Rattenschwanz an Konseuenzen nach sich", sagt Schwarzenberger. Investiert man in Skigebiete, um Skifahren noch möglich zu machen, werden zwangsläufig die Liftkarten teurer, was wiederum zur Folge hat, dass Skifahren für viele nicht mehr erschwinglich ist. Und wenn in Tirol weniger Menschen Skifahren, leiden vor allem die ober- und niederösterreichischen Lebensmittelproduzenten darunter. "Der gemachte Winter" - eine Ski-Reportage über komplexe Verflechtungen, Interessen, Gegenpositionen und nicht immer ganz saubere Methoden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der gemachte Winter