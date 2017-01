ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Rummelplatz Alpen A, D 2014 2017-01-30 00:45 Stereo 16:9 Merken Bergfriede - das war einmal. Wer heute als Skitourismusort punkten will, muss ordentlich etwas bieten. Die Schönheit der Natur stört dabei nicht, ist aber schon lange kein Selbstläufer mehr. So verwandeln sich unsere Alpen nach und nach in einen großen Fun-Park. Für den Tourismusstrategen und Alpenbaron Günther Aloys aus Ischgl sind die Alpen ein Unterhaltungspark für 500 Millionen Europäer: ?Ich kann mit sanftem Tourismus nichts anfangen. Das ist nicht unsere Zielgruppe?, so Aloys. Diese Coproduktion zwischen ORFIII und Arte legt den Finger auf die krassesten Entwicklungen, die das Alpin-Design in den letzten Jahren genommen hat, und stellt die Frage, ob wir das so eigentlich noch wollen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rummelplatz Alpen Regie: Louis Saul