ORF 1 22:40 bis 23:25 Serien Shades of Blue Eine letzte Lüge USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Harlee macht einen Deal mit dem FBI, um ihr Team zu schützen. Gefahr droht ihr außerdem von Miguel, der erneut Kontrolle über ihr Leben haben will. Inzwischen entdeckt Lomann zufällig bei Wozniaks Haus einen Einbrecher - es ist Donnie. Es kommt zu einer Konfrontation zwischen den beiden, bei der Donnie getötet wird. Als Wozniak nach Hause kommt, findet er die Leiche. Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Sarah Jeffery (Cristina Santos) Drea de Matteo (Tess Nazario) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Paul McCrane Drehbuch: Jack Orman Kamera: Stefan Czapsky Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin