ORF 1 20:15 bis 21:05 Actionserie Lethal Weapon Alte Wurzeln USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken In Murtaughs Nachbarschaft kommt es immer wieder zu Einbrüchen. Als es zu einem tödlichen Zwischenfall bei einem Diebstahl in Riggs Gegend kommt, nimmt es der Cop persönlich und will nun der Sache auf den Grund gehen. Und Roger Junior wird durch einen alten Freund in kriminelle Handlungen verstrickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damon Wayans (Roger Murtaugh) Clayne Crawford (Martin Riggs) Jordana Brewster (Maureen Cahill) Keesha Sharp (Trish Murtaugh) Kevin Rahm (Brooks Avery) Dante Brown (Roger Murtaugh Jr.) Michelle Mitchenor (Sonya Bailey) Originaltitel: Lethal Weapon Regie: Jason Ensler Drehbuch: Adele Lim Kamera: David Moxness Musik: Ben Decter, Josh Kramon