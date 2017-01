Servus TV 21:15 bis 22:40 Talkshow Sport und Talk aus dem Hangar-7 A 2017 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Ski Alpin: Präsident Peter Schröcksnadel zur Lage der (Ski-)Nation ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel ließ zuletzt aufhorchen, als der eine Strukturänderung im ÖSV angekündigte. Im Hangar-7 konkretisiert der Präsident seine Vorhaben und erklärt was sich ändern muss, damit Österreich auch weiterhin die Ski-Nation Nummer eins bleibt. Rodeln: Heim-WM für Österreichs-Kufen-Asse Drei Medaillen - das ist das von Markus Prock (Sportdirektor des Rodelverbandes) ausgegebene Ziel bei der Rodel-Weltmeisterschaft am Wochenende in Innsbruck. Ein Hoffnungsträger der rot-weiß-roten Rodler ist: Wolfgang Kindl. Der frischgebackene EM-Bronze-Medaillen Gewinner will nun vor heimischem Publikum erneut zuschlagen. Im Hangar-7 berichtet der Innsbrucker, ob ihm das gelungen ist und worauf es beim schnellsten Weg durch Kreisel und Labyrinth im Eiskanal von Igels ankommt. Talk: Vorsprung durch Technik - durch das ÖSV-Geheimlabor zu WM-Medaillen James Bond kann sich darauf verlassen, dass der legendäre Q ihn mit den neuesten technischen Errungenschaften für seine Missionen versorgt. Und die Ski-Agenten des ÖSV? Auch sie stärkt ein "Geheimlabor". Das Kompetenzzentrum in der Nähe von Innsbruck forscht, wie das Material von Marcel Hirscher und Co. noch besser, schneller und sicherer wird. Sei es eine eigene Ski-Testanlage, ein Wachslabor oder verschiedene Prüfstände für die Optimierung der Sicherheit, wie zum Beispiel die der Helme. Unsere Gäste im Hangar-7 geben Einblicke, was hinter den verschlossenen Türen dieses Kompetenzzentrums entwickelt wird und was davon bereits bei der bevorstehenden Ski WM in St. Moritz die ÖSV-Athleten zu Edelmetall verhelfen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Gröbl Gäste: Gäste: Prof. Peter Schröcksnadel (ÖSV-Präsident), Wolfgang Kindl (Rennrodler, österr. Medaillenhoffnung bei der Rodel-WM in Innsbruck), Toni Giger (Leiter der Abteilung für Entwicklung, Forschung und Innovation im ÖSV), Werner Nachbauer (Wissenschaftl. Leiter ÖS Originaltitel: Sport und Talk aus dem Hangar-7