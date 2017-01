Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Triff-dein-Idol-Ding USA 2015 Merken CJ, Fenwick und Crispo sitzen in der Cafeteria und grübeln darüber nach, was wohl ihr nächstes Ding sein könnte, aber ihnen will partout nichts einfallen. Der entscheidende Tipp kommt diesmal von ihrem Vertrauenslehrer Mr.Roberts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacqueline Diaz (Mindy's Minion) Henry Dittman (Mr. Martin) Owen Joyner (Crispo Powers) Isabela Moner (CJ Martin) Giana Claudette Peralta (Mindette #2) Brady Reiter (Mindy Minus) Jaheem Toombs (Fenwick Frazier) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School