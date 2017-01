Sport1+ 22:10 bis 23:55 Volleyball Volleyball - DVV Pokal VfB Friedrichshafen - BERLIN RECYCLING Volleys, Finale, Männer Merken Die Creme de la Creme des deutschen Volleyballs gespickt mit zig Nationalspielern steht sich im DVV-Pokalfinale der Herren gegenüber: Der VfB Friedrichshafen trifft auf den amtierenden Pokalsieger und deutschen Meister Berlin Recycling Volleys. Das Team vom Bodensee hofft auf den neuen Trainer Vital Heynen und denkt an den Supercup zurück, als man überraschend klar mit 3:0 die Berliner besiegte. Doch danach legten die Berliner einen starken Bundesliga-Auftakt hin, es wird also ein offenes Duell auf Augenhöhe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anett Sattler