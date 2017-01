n-tv 20:15 bis 22:25 Show Die Höhle der Löwen D 2016 16:9 HDTV Merken Auf dem SensoPro Trainer kann jeder Kraft, Koordination, Schnelligkeit und Ausdauer trainieren. Ca. 14.000 Euro kostet er. Als nächstes soll der Markteintritt in Deutschland angegangen werden. Dafür brauchen Kaspar, Florian und Jan aber nicht nur dringend Kapital, sondern auch Unterstützung in Sachen Vertrieb und Marketing. 10 Prozent der Firmenanteile würden die drei Sportler für 350.000 Euro abgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Höhle der Löwen