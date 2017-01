RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Dokumentation First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern Eifersuchtsdrama USA 2010 2017-01-30 00:40 HDTV Merken Der erfahrene Sgt. Craig Clopton weiß: Gibt es nach 48 Stunden noch keine heiße Spur, ist die Aufklärungsrate bei Mordfällen nur noch halb so groß. Als eine verzweifelte Frau mitten in der Nacht den Notruf wählt, weil ihr Freund erschossen wurde, beginnt die Uhr für die Ermittler zu ticken. Nach Aussagen der verstörten Frau wollten sie und das Opfer Drogen kaufen, doch der Dealer hielt das Paar für Polizisten und zog seine Waffe. Eine Augenzeugin bestätigt die Aussagen der jungen Frau und gibt den Ermittlern konkrete Hinweise zur Identifizierung des Täters. Die Fahndung nach dem gefährlichen Drogendealer läuft auf Hochtouren. In Alabama wird eine Frau auf der Straße angeschossen und stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Altenpflegerin namens Shay. Eine Augenzeugin beschuldigt einen jungen Mann, Shay erschossen zu haben, nachdem er vorsätzlich einen Streit über ihre Homosexualität mit ihr angefangen haben soll. Als die Zeugin anschließend behauptet, dass Täter und Opfer sich vor dem Mord nicht gekannt haben, verstrickt sie sich offensichtlich in einer Lüge: Woher wusste der angebliche Täter, dass Shay lesbisch war, wenn er sie gar nicht gekannt hatte? Eine rätselhafte Suche nach dem wahren Mörders beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The First 48 Altersempfehlung: ab 16