Ein Quadfahrer findet eines Morgens unter einer Brücke in New Jersey eine tote Frau. Sie kann als die 21-jährige Rachel Siani identifiziert werden, die nachts als Tänzerin arbeitete, um sich ihr Studium zu finanzieren. Der Polizei stellt sich nun die Frage, ob die junge Frau gesprungen ist oder von der Brücke gestoßen wurde. Die Ermittler stoßen auf Blutspuren und Videoaufnahmen, die einen Pickup zeigen, auf dessen Ladefläche eine Person zu sehen ist. Doch wer hat den Wagen gefahren? Und was könnte das Motiv sein? Darrell North, der Chef einer Immobilienfirma in Texas, wird von seinem Sohn tot in seinem Büro aufgefunden. Darrell verlangte immer gute Arbeit von seinen Angestellten, aber dennoch war er als Chef sehr beliebt, weshalb seine Familie zunächst keinen seiner Angestellten verdächtigt. Doch Darrell wurde mit 46 Messerstichen getötet und es gibt keine Anzeichen für einen Einbruch. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass Darrell seinen Mörder gekannt haben muss. Die Polizisten gehen zwei Spuren nach - zum einen ermitteln sie gegen einen Kunden von Darrell, welcher diesen vor seinem Tod als letzter gesehen hat, und gegen einen ehemaligen Angestellten, der zwei Wochen vor dem Mord entlassen wurde. Die Polizei veranlasst jeweils einen Lügendetektortest, den allerdings beide bestehen. Doch immer mehr Hinweise deuten auf einen dieser Männer als den Täter hin.