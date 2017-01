TLC 22:10 bis 23:10 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Unter Beobachtung USA 2016 Merken Jamie und Bobby sind echte Turteltauben und haben mehrmals am Tag Sex. Sie arbeiten in derselben Firma - einer Puppenfabrik. Auch dort können sie nicht die Finger voneinander lassen. Doch bei einer ihrer frivolen Eskapaden bekommt Jamie plötzlich Krämpfe und Bobby muss sofort den Notarzt rufen. Derweil erlebt Ärztin Candice Myrhe einen sonderbaren Fall in ihrer Schicht. Die mysteriöse Monica hat Fieber und starke Schmerzen. Doch sie traut der Schulmedizin keinen Meter über den Weg, denn sie stammt aus einer uralten Hexenfamilie und sah noch nie ein Krankenhaus von innen. Als dann die besagte Familie noch vor Ort erscheint, ist selbst die Ärztin sprachlos. Doch letztendlich kann sie eine Diagnose stellen - die alle überrascht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sex Sent Me to the ER