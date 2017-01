TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Gypsy-Ball in New Orleans USA 2016 Merken Darauf haben alle Gypsy-Singles gewartet: Der jährliche Gypsy-Ball steht vor der Tür! Diesmal findet das Bling-Bling-Spektakel in New Orleans statt. Auch die Schwestern Lauren, Jessica und Lindsi wollen dort einen Ehemann finden. Doch schon beim Ballkleid-Shopping gibt's Ärger. Und auch auf dem Ball, will Lindsi, das Oberhaupt des Trios, ihre Schwestern bevormunden. Da lässt ein handfester Krach nicht lange auf sich warten. Auch die 23-jährige Lolo hofft ihrem Gypsy-Traumprinzen zu begegnen. Sie lebt bei ihrem Bruder Pete und darf sich ohne sein Einverständnis mit keinem Mann unterhalten. Der Gypsy-Ball könnte ihre letzte Chance sein, die große Liebe zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding