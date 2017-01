RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei der Fahrt durch den endlos scheinenden Panamakanal haben die Geissens ein surrendes Problem: Die Indigo Star ist von einem Schwarm besonders aggressiver Mücken befallen. Während Clan-Chef Robert versucht, die Plage zu bekämpfen, wird er mehrmals gestochen. Hat sich der Selfmade-Millionär am Ende mit einem Virus infiziert? Auf den schönen Perleninseln angekommen, läuft die Indigo Star auf Grund. Die ganze Familie packt mit an, um wieder von der Stelle zu kommen. Doch es scheint hoffnungslos. Als ein kleines Fischerboot vorbeikommt, steigt die Hoffnung der Millionärsfamilie: Können die Geissens mit Hilfe der Fischer ihre Yacht wieder ins Wasser bekommen und die geplante Tour fortsetzen? Zu allem Übel fangen Davina und Shania an, sich zu streiten. Carmen sieht nur einen Weg, die beiden zu versöhnen: Sie müssen als Team zusammenarbeiten. Also organisiert die rastlose Mama ein Versöhnungs-Zipline-Rennen: Töchter gegen Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!