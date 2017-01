RTL Passion 20:15 bis 21:00 Abenteuerserie Krieg und Frieden Versöhnung GB 2016 2017-01-30 23:10 Merken Die Schlacht von Borodino wird für Pierre zu einem Moment der Erkenntnis. Er weiß nun, dass Krieg nur Schrecken und Grausamkeit bedeutet. Er entscheidet sich, Napoleon zu ermorden, doch er wird von einer Patrouille ertappt. Nun droht ihm die Todesstrafe. Andrej wird in der Schlacht von Borodino schwer verletzt und wird im Lazarett behandelt, wo er auf seinen früheren Gegner Anatol trifft. Geeint im Schicksal als Schwerletzte versöhnen sich die beiden Männer. Nachdem die Franzosen Moskau eingenommen haben, müssen die Rostows fliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Dano (Pierre Besuchow) Jim Broadbent (Prinz Nikolai Bolkonski) Lily James (Natascha Rostowa) Stephen Rea (Prinz Vassily Kuragin) Gillian Anderson (Anna Pavlovna Scherer) James Norton (Andrej Bolkonski) Mathieu Kassovitz (Napoleon Bonaparte) Originaltitel: War and Peace Regie: Tom Harper Drehbuch: Andrew Davies Altersempfehlung: ab 6