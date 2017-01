Super RTL 20:15 bis 21:10 Krimiserie Lie To Me Unter Tage USA 2010 Stereo HDTV Merken Der Steiger und Schichtleiter eines Bergwerkes, genannt Big Brother, schikaniert seine Mitarbeiter. Bei einem Routinerundgang unter Tage kommt es plötzlich zu einer Tragödie: Die Tür des Raumes, in dem sich Big Brother befindet, fällt hinter ihm zu. Gleichzeitig steigt plötzlich der Methangasgehalt in der Luft. Bei dem Versuch, sich zu befreien, entzündet sich das Gasgemisch und Big Brother und fünf weitere Bergarbeiter sterben qualvoll. Der Leiter der Werkes, Gil Wallace, engagiert daraufhin Cal Lightman, um zu beweisen, dass die Werksleitung keinerlei Schuld an dem Unglück trägt. Doch schon bei der Beerdigung der sechs Toten bemerkt Cal die angespannte Stimmung zwischen den Bergarbeitern und der Geschäftsleitung. In den Gesichtern der Arbeiter kann Cal den blanken Hass auf ihren Schichtleiter Big Brother erkennen, doch niemand rückt mit der Sprache raus In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Kelli Williams (Dr. Gillian Foster) Brendan Hines (Eli Loker) Monica Raymund (Ria Torres) Hayley McFarland (Emily Lightman) Michael McGrady (Gil Wallace) Noel Fisher (Brian) Originaltitel: Lie to Me Regie: Seith Mann Drehbuch: Samuel Baum, Alexander Cary Musik: Peter Nashel Altersempfehlung: ab 12