RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Unter Mordverdacht D 1999 Stereo Walters Bruder wird des Mordes an Wolfgang König verdächtigt. Doch der Tag, an dem Wolfgang starb, war genau der Tag, an dem Walter mit ihrem Bruder die Rollen getauscht hatte und dieser in Reutlitz einsaß. Um ihren Bruder zu schützen, muss Walter Jutta die Wahrheit gestehen. Das Eingeständnis des Rollentauschs hat für Walter schwerwiegende Konsequenzen, denn nun gerät sie selbst in den Verdacht, die Mörderin zu sein. Obgleich Walter vehement ihre Unschuld beteuert, muss sie mit einem neuen Prozess wegen Totschlags rechnen. Walter fühlt sich von allen missverstanden und ungerecht behandelt. Als sie in dieser Notlage Blondie auffordert, als Freundin zu ihr zu stehen, erlebt sie auch hier eine böse Überraschung: Blondie erinnert Walter wütend daran, dass es zwischen ihnen beiden keine Liebesbeziehung, sondern ausschließlich eine Sex-Affäre gäbe. Walter ist derart zornig über Blondies Zurückweisung, dass sie Dr. Stein verprügelt, als dieser Blondie nach einem Sportunfall helfen will. Auch Ilse erlebt eine schwere Zeit, denn Gregor hat herausgefunden, dass sie für den Telefonsexring arbeitet. Er kommt nach Reutlitz, um Ilse das von ihrem "schmutzigen Geld" gekaufte Diktiergerät zurückzugeben. Ilse ist durch Gregors unnachsichtige Haltung tief verletzt und beschließt trotz ihrer großen Liebe zu Gregor, die Beziehung zu beenden. Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Egon Hofmann (Peter Kittler) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Petra Bodenbach