RTL Plus 21:50 bis 22:40 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Falsche Freunde D 1999 Stereo Als Uschi Mutz mit Hagen Keyser bekanntmacht, überkommt Mutz eine unbestimmte, aber schreckliche Ahnung. Mutz möchte Uschi vor dem undurchsichtigen Hagen warnen, den sie für das personifizierte Böse hält. Doch selbst Pfarrer Maximilian tut Mutz' Befürchtungen als haltlos und übertrieben ab. In ihrer Hilflosigkeit versucht Mutz mit rabiaten Mitteln, ein erneutes Treffen zwischen Uschi und Hagen zu verhindern. Damit erreicht sie jedoch nur, dass Hagen einen plötzlichen Wutanfall bekommt und Uschi sich voller Zorn endgültig von ihr zurückzieht. Ilse bekommt endlich Freigang und kann Gregor mit dem dringend benötigten Diktiergerät überraschen. Bezahlt hat sie es mit dem Geld für den ihr nach wie vor widerlichen Job in Monas Telefonsexring. Doch als Gregor sie zu einer Kaffeetafel mit seinem Professorenkollegen Linse und dessen Frau einlädt, ist Ilses Selbstwertgefühl wieder aufgerichtet. Dann stellt sich zu Ilses Entsetzen allerdings heraus, dass Professor Linse einer ihrer Stammkunden ist. Als der Professor Ilse beleidigend behandelt, legt sie ihm kurzerhand ihrer beider "Geheimnis" offen und erzwingt seinen Rückzug. Gregor ist überrascht über den plötzlichen Aufbruch seiner Gäste, doch Ilse wiegelt ab - sie ahnt nicht, dass der Professor bereits böse Rachepläne schmiedet. Auf der Krankenstation in Reutlitz ist die Stelle von Dr. Beck noch immer nicht besetzt, und es herrschen chaotische Zustände. Nach den Erfahrungen der letzten Zeit möchte Jutta die Stelle lieber mit einer Frau besetzen, doch als sie dem ihr gesandten Dr. Stein gegenübersitzt, scheint ihr der schüchterne Typ mit der Hornbrille eine gute Alternative. In Juttas Augen ist Dr. Stein kein echter Mann, wie die Frauen ihn mögen. Das sieht Blondie allerdings ganz anders... Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Egon Hofmann (Peter Kittler) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Renate Ziemer