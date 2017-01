RTL Plus 20:15 bis 21:00 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Vanessa im Flammenkranz D 1999 Stereo Merken Laura steht mal wieder ohne Job da, und so schlägt Susanne ihr vor, in der Tierarztpraxis ihrer Freundin Vanessa auszuhelfen. Beim Einstellungsgespräch bekommt Vanessa plötzlich einen starken Migräneanfall. Laura bringt Vanessa sofort zu ihrem Bruder Stefan in die Praxis. Stefan verschreibt der attraktiven Frau ein starkes Medikament, warnt sie aber, dass ein neuerlicher Anfall nicht auszuschließen sei. Der Schimpanse Toto ist für einige Wochen bei Vanessa in Pflege. In einem unbeobachteten Moment klettert Toto aufs Dach und will nicht mehr herunter kommen. Vanessa versucht, ihn zu locken, bekommt aber plötzlich einen starken Migräneanfall und stürzt vom Dach. Laura bringt ihre stark blutende Chefin ein zweites Mal zu Stefan in die Praxis. Das erneute Zusammentreffen erscheint Stefan und Vanessa als Wink des Schicksals, den zwischen ihnen war es Liebe auf den ersten Blick. Beide wollen sich dieses Gefühl nicht eingestehen, zumal Vanessa - wenn auch nicht glücklich - verheiratet ist. Auch Stefan fühlt sich an Susanne gebunden und hat ein schlechtes Gewissen - da er sich ganz gegen seine Prinzipien in eine Patientin verliebt hat. Trotzdem kommt es nach einem gemeinsam verbrachten Abend zum ersten Kuss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Claudia Wenzel (Irene Kadenbach) Sabine Petzl (Martha Brunnacker) Cecilia Kunz (Laura) Denise Virieux (Vanessa Unger) Thomas Schücke (Wolfgang Unger) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Udo Witte Drehbuch: Helga Krauss, Peter Gramlich