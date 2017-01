Sat.1 22:10 bis 23:10 Krimiserie Elementary Der gejagte Jäger USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In einem Motel, das ein Hotspot für Männer ist, die sich gerne mit jungen Frauen vergnügen, wird Damien Novak ermordet aufgefunden. Als Sherlock seine mit Kabelbinder gefesselten Hände sieht, fällt ihm sofort eine Serie von besonderen Fällen ein: Verheiratete Männer wurden in Motels gelockt und anschließend öffentlich als Sexualstraftäter bloßgestellt, weil sie sich mit Minderjährigen einlassen wollten. Ist der Täter dieses Mal über sein Ziel hinausgeschossen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Jon Michael Hill (Detective Marcus Bell) Nelsan Ellis (Shinwell Johnson) Aidan Quinn (Captain Thomas Gregson) Dorian Missick (Gilbride) Conor Leslie (Molly Parsons) Originaltitel: Elementary Regie: Guy Ferland Drehbuch: Tamara Jaron Kamera: Tom Houghton Altersempfehlung: ab 12