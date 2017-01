Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Navy CIS Ratten USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Weil sie einen Navy-Stützpunkt nahe des Städtchens Brighton schließen will, hat die Abgeordnete Jenna Flemming einige Feinde. Als in ihrem Auto eine tote Ratte deponiert wird und ihr Assistent Max Sanders unter ungeklärten Umständen in einem Swimmingpool ertrinkt, ordnet Vance Personenschutz für Flemming an. Gibbs und sein Team haben es nicht leicht, einen Schuldigen auszumachen - viele Bewohner von Brighton haben ein Motiv. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Duane Henry (MI6 Officer Clayton Reeves) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Arvin Brown Drehbuch: Cindi Hemingway Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12