Tele 5 20:15 bis 22:20 Actionfilm Bruce Lee - Todesgrüße aus Shanghai HK 1972 Stereo 16:9 HDTV In den 30er-Jahren muss Chen bei seiner Rückkehr nach Shanghai erfahren, dass sein Lehrmeister gerade verstorben ist. Die Beerdigung wird durch Mitglieder einer japanischen Kampfsportschule gestört, die die Chinesen beleidigen. Chens Kollegen gelingt es, den aufgebrachten Kämpfer vorerst zu beruhigen. In Chen wächst der Verdacht, dass sein Meister ermordet wurde, und er begibt sich allein zu den Japanern, unter denen er den Täter vermutet. Schauspieler: Bruce Lee (Chen Zhen) Nora Miao (Yuan Le-erh) James Tien (Fan Chun-hsia) Robert Baker (Petrov) Ping-Ao Wei (Übersetzer Wu) Riki Hashimoto (Hiroshi Suzuki) Fu Ching Chen (Chao) Originaltitel: Fist of Fury Regie: Lo Wei Drehbuch: Lo Wei, Lo Wei, Bruce Lee Kamera: Ching-Chu Chen Musik: Joseph Koo, Wang Fu-Ling Altersempfehlung: ab 18