SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Kommissar Rex Der Tod kam zweimal D, A 2001 16:9 Dolby Digital Merken Ein Obdachloser macht einen grausigen Fund: In einer Abfalltonne entdeckt er eine nackte männliche Leiche mit einer Stichwunde in der Brust. Brandtner identifiziert den Toten als das Topmodel Marc Rainhard und macht eine überraschende Entdeckung: Rainhard war bereits tot, als auf ihn eingestochen wurde. Todesursache war eine Überdosis Methadon. Die Ermittlungen führen zu Rainhards Hauptauftraggeberin, der Designerin Selma Melle-Schneiders, und ihrer Tochter Katharina. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Andrea Sawatzki (Selma Melle-Schneiders) Denise Zich (Katharina Schneiders) Gerd Silberbauer (Pit Gallauer) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Angelika Hager, Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Dieter Chill Musik: Gerd Schuller, Péter Wolf Altersempfehlung: ab 12