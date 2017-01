Pro7 MAXX 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Supernatural Erzengel USA 2012 16:9 HDTV Merken Mit dem Stein, den sie von Dick gestohlen haben, kommen Dean und Sam in einem neuen Versteck an. Sie versuchen herauszufinden, was sich darin befindet, dass ihr Erzfeind so großes Interesse an dem Brocken hat. Als aus heiterem Himmel ein Sturm losbricht, geschehen merkwürdige Dinge: Der ehrgeizige Schüler Kevin wird in seinem Zimmer von einem Blitz getroffen. Alle Schwangeren im Land bekommen ihre Wehen. Und im Krankenhaus beobachtet Meg, das Castiel erwacht ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel) Rachel Miner (Meg) Osric Chau (Kevin Tran) Benito Martinez (Edgar / Leviathan) Emily Holmes (Hester) Originaltitel: Supernatural Regie: Ben Edlund Drehbuch: Eric Kripke, Ben Edlund Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 16