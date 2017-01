RBB 22:15 bis 23:40 Krimi Polizeiruf 110 Allianz für Knete DDR 1990 20 40 60 80 100 Merken In den Kurswagen des Balt-Orient-Express werden immer wieder schlafende Reisende bestohlen. Es wird eine Sonderermittlungsgruppe um Hauptmann Fuchs gebildet, doch trotz intensiver Beobachtung im Zug gelingt es nicht, die Täter auf frischer Tat zu stellen; sie stehlen dreist vor den Augen der Kriminalisten weiter. Für den Drahtzieher Thorsten Feist sind die Diebstähle jedoch nur Vorbereitung auf einen wirklich großen Coup. Sein Motto: Wer gut plant, kann alles erreichen. Was er genau vorhat, weiß allerdings nicht einmal sein Partner Berger, dem langsam unheimlich zumute wird. Berger, ein Kleinkrimineller, der sich bislang mit Alkoholdiebstählen begnügte, wird das Treiben seines Komplizen zunehmend unheimlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Kriminalhauptkommissar Peter Fuchs) Jürgen Frohriep (Kriminaloberkommissar Jürgen Hübner) Lutz Riemann (Kriminaloberkommissar Lutz Zimmermann) Dagmar Jaeger (Kriminalkommissar Feldmann) Ernst-Georg Schwill (Kriminalkommissar Hempel) Joachim Siebenschuh (Torsten Feist) Joachim Nimtz (Lothar Berger) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Gerald Hujer Drehbuch: Jürgen Wenzel Kamera: Kurt Bobek, Matthias Tschiedel Musik: Reinhard Lakomy