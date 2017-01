WDR 22:10 bis 22:40 Reportage Hier und Heute Winterberg - Das Geschäft mit dem Schnee D 2017 2017-02-04 13:25 Stereo Untertitel HDTV Merken Wenn es im Westen schneit, ist Bauer Jörg Dienst rund um die Uhr im Einsatz. Mitten in der Nacht wühlt er sich auf seinem aufgerüsteten Trecker durch die Schneewehen und räumt die Straßen rund um Hoheleye, dem höchstgelegenen Ort Nordrhein-Westfalens, frei. Das ist nur sein Nebenjob - hauptberuflich betreibt er mit seiner Frau Carmen eine Bauernhofpension am kahlen Asten. Bei Neuschnee pendelt der Landwirt rastlos zwischen Kuhstall, Schneebergen und Bauernpension. Neben Jörg Dienst sind viele Helfer an den Skihängen, Loipen und in den Hütten am Start, damit das Saisongeschäft mit dem Schnee in Winterberg funktioniert. Die "Hier und heute"-Reportage blickt hinter die schneeweißen Kulissen, wo Wintersportler und -urlauber ihre Freizeit verbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hier und Heute Regie: Christian Dassel