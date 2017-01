Die Lösegeldübergabe ist wegen der Polizei gescheitert, und Saskia macht Martin deshalb schwere Vorwürfe. Daniel vermutet währenddessen, dass Laura in Stefans leerstehender Wohnung gefangen gehalten wird. Sofort will er sich auf eigene Faust auf den Weg machen, doch Ursula gibt Entwarnung. Obwohl die Außengelenkfraktur von Chris nicht kompliziert ist und eigentlich gut verheilt, klagt er bei der Visite plötzlich über große Schmerzen. Vicky kommt dem Geheimnis auf die Spur ... In Google-Kalender eintragen