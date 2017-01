SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:40 Komödie Undercover küsst man nicht D 2016 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Simon ist ein absoluter Sicherheitsfanatiker: Seine Haustür riegelt er doppelt und dreifach ab, Unwägbarkeiten sind ihm ein Graus, und auch im Job steht Sicherheit an erster Stelle, denn Simon schützt die Daten eines Lebensmittelkonzerns vor Diebstahl. Als er die Kantinenmitarbeiterin Lea kennenlernt, verdächtigt er sie sofort der Spionage und ermittelt auf eigene Faust undercover. Doch dann kommt ihm die Liebe in die Quere - ein Risiko, das Simon nicht kalkulieren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Bartholomäi (Simon Brückner) Natalia Belitski (Lea Staub) Reiner Schöne (Schilinski) Maja Beckmann (Niki) Marc Ben Puch (Hardy Fechner) Christine Prayon (Nina Spreiz) Christian Koch (Mertens) Originaltitel: Undercover küsst man nicht Regie: Jan Haering Drehbuch: Jan Haering, Julia C. Kaiser Kamera: Lukas Steinbach Musik: Andi Pfeiffer Altersempfehlung: ab 12