Motorvision.TV 22:10 bis 22:40 Magazin Super Cars Geburt einer neuen Legende Geburt einer neuen Legende 2016 Stereo 16:9 Die DB-Baureihe von Aston Martin ist legendär. Jedes dieser Fahrzeuge trägt mit Stolz die Initialen von David Brown, dem Mann, der Aston Martin nach dem zweiten Weltkrieg zu neuem Glanz verhalf. Jetzt startet Aston Martin mit dem DB 11 mit Vollgas in Richtung Zukunft. Der DB 11 löst den seit 2004 gebauten und in die Jahre gekommenen DB 9 ab und setzt auf einen in Eigenregie entwickelten 5,2 Liter Biturbo V12. Im Innenraum kommt erstmals das von Mercedes entwickelte Comand-Infotainment-System der neuesten Generation zum Einsatz. Der Aston Martin DB 11 ist ein Traumwagen ganz im Sinne des Erfinders.