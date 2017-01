kabel1 classics 20:15 bis 22:15 Thriller Die Vögel USA 1963 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Trigger für Vogelphobiker von Alfred Hitchcock: Mitch Brenner und Melanie Daniels lernen sich in einer Zoohandlung kennen. Melanie ist angetan von dem attraktiven Anwalt und reist ihm nach Bodega Bay zum Haus seiner Mutter nach. Noch am selben Tag wird sie zum ersten Mal von einer Möwe angefallen. Doch sie bleibt nicht das alleinige Opfer der Federtiere. Scharenweise fallen die gefährlichen Vögel über den Küstenort her, und schon bald gibt es erste Todesopfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tippi Hedren (Melanie Daniels) Rod Taylor (Mitch Brenner) Jessica Tandy (Lydia Brenner) Suzanne Pleshette (Annie Hayworth) Veronica Cartwright (Cathy Brenner) Ethel Griffies (Mrs. Bundy) Charles McGraw (Sebastian Sholes) Originaltitel: The Birds Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Evan Hunter Kamera: Robert Burks Musik: Oskar Sala Altersempfehlung: ab 16