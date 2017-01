Disney Channel 22:20 bis 22:45 Comedyserie Die Nanny Abgründe USA 1994 HDTV Merken Grace wird wegen einer gewöhnlichen Erkältung untersucht. Der Doktor sieht ihr in den Rachen und schickt sie sofort ins Krankenhaus, um sich die Mandeln rausnehmen zu lassen. In der Zwischenzeit überredet C.C. Maxwell, am Schultreffen teilzunehmen - als ihr 'Amour', aber ihr Plan wird vereitelt, wenn Maxwell sie sitzen lässt, um Fran zur Seite zu stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Linda Day Drehbuch: Sally Lapiduss, Pamela Eells Kamera: Mikel Neiers Musik: Timothy Thompson