sixx 20:15 bis 21:10 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Code Pink USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem ein Junge verschwindet, wird die Klinik kurzzeitig abgeriegelt. Das führt dazu, dass die Ärzte dort, wo sie sich gerade befinden, eingeschlossen werden. Als der Alarm vorüber ist, findet Bailey Ben und DeLuca auf einem Gang, wo sie gerade einen Notkaiserschnitt vollzogen haben. Während Mutter und Baby in Lebensgefahr schweben, versucht Bailey herauszufinden, was passiert ist - schließlich ist es nicht das erste Mal, dass ihr Mann Ben Patienten in Gefahr gebracht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Jen Klein Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12