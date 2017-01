Phoenix 20:15 bis 21:00 Reportage Irland: Drei Farben Grün Das sanfte Irland D 2012 Merken Gewundene Flüsse, wildromantische Seen, verlassene Klöster und sanfte Weiten. Die irischen Midlands haben ihren eigenen Charme. Einst waren sie geistiges Zentrum. Mystische Orte, heilige Quellen und keltische Spuren gibt es im Landesinneren. So auch die irischen Pferde. Kein anderes europäisches Land hat mehr Pferde pro Einwohner. Und das Hochmoor beherbergt nicht nur fleischfressende Pflanzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drei Farben Grün