Sky 1 20:15 bis 22:05 Show MasterChef D 2016 Stereo 16:9 HDTV In der finalen zwölften Folge fällt die Entscheidung, wer "MasterChef 2017" wird. Vier Kandidaten sind noch im Rennen, das Quartett darf in dem Münchener Sterne-Restaurant "EssZimmer" kochen. Zwei Kochtalente scheiden aus vor dem allerletzten Duell der ersten Staffel. Und dieses hat es in sich: Die beiden Finalisten müssen ein Drei-Gänge-Menü für die Jury zelebrieren. - Die aufwendige Sky Eigenproduktion sucht Deutschlands größtest Kochtalent. "MasterChef" läuft in 58 Ländern, ist das erfolgreichste Kochformat der Welt. Schauspieler: Ralf Zacherl (Jury) Sybille Schönberger (Jury) Justin Leone (Jury) Gäste: Gäste: Ralf Zacherl, Sybille Schönberger, Justin Leone Originaltitel: MasterChef