RTL Crime 21:40 bis 22:25 Krimiserie CSI: NY Fremde Stimmen USA, CDN 2004 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 8: Luke Sutton, Händler an der New Yorker Rohstoff- und Warenterminbörse, ist spurlos verschwunden, seine Wohnung wurde verwüstet, die Festplatte seines Computers fehlt. Wenig später wird eine verkohlte Leiche in einem Auto gefunden: Luke. Stella untersucht unterdessen den Tod der Sozialarbeiterin Trina Rolston, die vom Dach einer Kirche gefallen war. Zunächst geht man von einem Selbstmord aus, doch die Obduktion ergibt, dass Trina vor dem Sturz mit einem Kerzenleuchter niedergeschlagen wurde und zudem im dritten Monat schwanger war. Vater des Kindes ist der Hausmeister Paul, der unter einer ausgeprägten Schizophrenie leidet und deshalb unter dringendem Tatverdacht steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mack "Mac" Taylor) Melina Kanakaredes (Det. Stella Bonasera) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Carmine Giovinazzo (Det. Danny Messer) Vanessa Ferlito (Detective Aiden Burn) Sonya Walger (Jane Parsons) Originaltitel: CSI: NY Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Andrew Lipsitz Kamera: Chris Manley Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12