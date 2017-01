Discovery Channel 21:45 bis 22:35 Dokumentation Wird schon schiefgehen! USA 2015 Stereo 16:9 Merken Selbstversuche nach dem Motto: Bitte nicht zu Hause nachmachen! In dieser Folge testen Grant Reynolds und Kevin Moore wie man einen Sturz aus dem dritten Stock überlebt. Die Fallgeschwindigkeit einer 90 Kilo schweren Person beträgt aus dieser Höhe etwa 40 km/h. Beim Aufprall drohen schwere Verletzungen. Doch vielleicht lässt sich mit einem Bungee-Seil und Pappkartons das Schlimmste verhindern? In einem zweiten Experiment versuchen sich die Hobby-Forscher anschließend aus einer tückischen Treibsandfalle zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What Could Possibly Go Wrong?

