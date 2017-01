Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Tödlicher Haushalt USA 2014 Stereo 16:9 Merken Trautes Heim, Glück allein! So heißt es im Volksmund. Doch im Haushalt lauern Gefahren. Deshalb widmen sich Adam und Jamie in dieser Folge vermeintlichen Risikoquellen in den eigenen vier Wänden. Zu diesem Zweck experimentieren die Jungs unter anderem mit Sonnenschutzspray. Kann man damit, bei unsachgemäßem Gebrauch, in Flammen aufgehen? Die "Mythbusters" finden es heraus. Danach greifen die Wissensjäger zum Staubsauger, um einen Teppich von Schwarzpulver zu reinigen. Zugegebenermaßen kein ganz alltägliches Szenario. Doch was wäre, wenn? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Regie: Steve Christiansen, Lauren Gray Williams Drehbuch: Jessica Mallett, Alicia Wenman Musik: Neil Sutherland