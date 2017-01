Sky Sport 1 21:45 bis 22:15 Fußball Fußball Projekt Profi - 4 Jungs auf dem Weg in die Bundesliga Stereo 16:9 HDTV Merken Auch im vierten Jahr begleitet Sky drei hochtalentierte Jungs auf ihrem Weg zum Fußballprofi: Champions League, Länderspiel, Bundesliga-Alltag - für Jonathan Tah inzwischen Routine. Vor zwei Jahren beim HSV noch ausgemustert, entwickelte sich der 20-Jährige in Leverkusen zu einem Innenverteidiger mit Weltklasse-Format. Für Sinan Kurt ging die Reise hingegen zur Hertha nach Berlin. In München gescheitert, will der gebürtige Gladbacher in der Hauptstadt den Durchbruch schaffen. Erstmals allein - ohne Familie. Raif Husic ließ inzwischen die Bremer Stadtmusikanten hinter sich und plant einen Neustart beim VfR Aalen. Vom Champions-League-Stammplatz, über die Bundesliga-Ersatzbank bis hin zur Renaissance in. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie