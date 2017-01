Schauspieler: Joachim Hansen (Pfarrer Johannes Röll) Sabine Bethmann (Hanna Osterwald) Oskar Sima (Adam Meyer) Beppo Brem (Klaus Kürter) Violetta Ferrari (Sängerin Ilona Kovacz) Carl Wery (Stadtpfarrer Ludwig) Viktor Staal (Superintendet Mank)

Originaltitel: The Pastor with the Jazz Trumpet Regie: Hans Schott-Schöbinger Drehbuch: Jutta Bornemann, Theo Frisch-Gerlach, Wolf Neumeister, Hans Schott-Schöbinger Kamera: Franz Weihmayr Musik: Carl Loubé