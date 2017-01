Heimatkanal 20:15 bis 21:45 Drama Unheil in den Bergen D 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Toni Sterzinger hat schon immer für die nachhaltige Bewirtschaftung seines Waldstücks gekämpft. Auch wenn es um den gemeinsamen Hof, den er zusammen mit seiner Frau Theresa, Sohn Valentin und Tante Luise bewirtschaftet, finanziell nicht gut steht: Verkaufen will er den Wald nicht. Und schon gar nicht an seinen Vater Max, Besitzer des lokalen Sägewerks. Theresa macht ihrem Mann Vorwürfe, warum er nur so stur sein kann. Sie streiten. Toni verlässt wütend den Hof - und als ein Unwetter tobt, weiß niemand, ob er den Naturgewalten zum Opfer gefallen ist oder aus freien Stücken seine Heimat verlassen hat. Max glaubt, dass er jetzt leichtes Spiel hat, um an Tonis Wald heranzukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brigitte Hobmeier (Theresa Sterzinger) Günther Maria Halmer (Max Sterzinger) Marcus Mittermeier (Georg Zübert) Tim Bergmann (Toni Sterzinger) Samuel Jung (Valentin Sterzinger) Gundi Ellert (Luise) Christian Hoening (Alois) Originaltitel: Unheil in den Bergen Regie: Dirk Regel Drehbuch: Claudia Kaufmann Kamera: Philipp Timme Musik: Christoph Zirngibl