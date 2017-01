Classica 22:20 bis 00:55 Oper Verdi, Aida I 2012 Stereo 16:9 Merken Aus dem Teatro Regio di Parma: "Aida" von Giuseppe Verdi (1813-1901). Musikalische Leitung: Antonino Fogliani - Inszenierung: Joseph Franconi Lee. Mit Susanna Branchini (Aida), Mariana Pentcheva (Amneris), Walter Fraccaro (Radamès), Carlo Malinverno (Der König), George Andguladze (Ramfis), Alberto Gazale (Amonasro). "Aida", uraufgeführt 1871 in Kairo, hat sich zu Verdis populärstem Werk entwickelt. Das Glanzstück im Repertoire ist in aller Welt eine Herausforderung an die musikalischen und szenischen Mittel eines Opernhauses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanna Branchini (Aida) Mariana Pentcheva (Amneris) Walter Fraccaro (Radam's) Carlo Malinverno (Der König) George Andguladze (Ramfis) Alberto Gazale (Amonasro) Originaltitel: Aida Musik: Giuseppe Verdi