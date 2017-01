Classica 20:15 bis 21:45 Musik Schubert, Lieder D 1991 Stereo 16:9 Merken Dietrich Fischer-Dieskau, am Flügel begleitet von Hartmut Höll, singt Lieder von Franz Schubert (1797-1828). Fischer-Dieskau (1925-2012) zählte zu den führenden Lied- und Opernsängern des 20. Jahrhunderts. Bleibende Maßstäbe setzte er mit der artikulierenden Genauigkeit seines Vortrags, in dem Text und Musik gleichberechtigt sind. Diese Aufnahme mit dem "besten Liedsänger der Welt" (The Times) entstand 1991 im Opernhaus Nürnberg. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton), Hartmut Höll (Klavier) Originaltitel: Franz Schubert - 23 Lieder - Recital Musik: Franz Schubert