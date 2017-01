Spiegel Geschichte 21:45 bis 22:30 Porträt Nothing Compares to Prince GB 2015 Stereo 16:9 Merken "The most exciting thing about Prince is the capacity to shock and surprise" - so äußert sich der Musikkritiker John Aizlewood über den 2016 verstorbenen Ausnahmekünstler Prince. Dem Multi-Instrumentalisten Prince, der für sein erstes Studioalbum "For You" sämtliche Instrumente selbst einspielte, war die Kunst stets wichtiger als der reine kommerzielle Erfolg. Kompromisse waren seine Sache nicht. Und er legte sich schon mal mit den Major-Labeln an. Der Film bietet alle großen Hits des Meisters: von dem obligatorischen "Kiss" über "Alphabet Street" zu "Sexy Motherfucker". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nothing compares to Prince Regie: Lyndy Saville