Geschäft mit Träumen ... Kindertransfers D Heutzutage ist "Profifußballer" der vielleicht verbreitetste Traumberuf von kleinen Jungs. Die Spieler sind Helden, der Sport ist allgegenwärtig. Durch die immer frühere und professionellere Förderung in den Nachwuchsakademien, scheint der Traum für viele Talente erreichbar zu sein. Unzählige verlassen ihre Heimatstadt oder sogar ihr Heimatland, um sich bereits mit 14 Jahren voll und ganz auf das Leben als Kicker fokussieren zu können. Dazu zählt auch, dass Berater ihren zukünftigen Werdegang managen. Heißt es hier: Je früher, desto besser? Können die jungen Profis noch Kind sein? Und wer verdient am Ende am Traum der Kinder? In der Bundesliga gibt es Skeptiker und Befürworter bezüglich der früh Originaltitel: Insider