Sky Emotion 20:15 bis 22:30 Fantasyfilm New Moon - Biss zur Mittagsstunde USA 2009 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Bella ist mittlerweile 18 Jahre alt und hofft nach wie vor, eines Tages von ihrer grossen Liebe Edward Cullen gebissen und so zum Vampir gemacht zu werden. Doch Edward, für immer eingeschlossen im Körper eines 17jährigen, weigert sich. Als ihm klar wird, dass er eine Gefahr für Bella ist, will er ihr auf ewig fern bleiben. Bella fällt daraufhin in eine tiefe Depression, von der sie sich über Monate hinweg nicht erholt. Erst in ihrer Freundschaft zum Indianerjungen Jacob Black findet sie wieder Halt. Doch auch Jacob ist nicht der, der er zu sein scheint...Zweiter Teil der immens erfolgreichen Fantasy-Romanze mit Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, Michael Sheen, Dakota Fanning In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Stewart (Isabella ?Bella? Swan) Robert Pattinson (Edward Cullen) Taylor Lautner (Jacob Black) Kellan Lutz (Emmett Cullen) Rachelle LeFevre (Victoria) Elizabeth Reaser (Esme Cullen) Nikki Reed (Rosalie Hale) Originaltitel: The Twilight Saga: New Moon Regie: Chris Weitz Drehbuch: Melissa Rosenberg Kamera: Javier Aguirresarobe Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12