Security-Experte Ray Breslin (Sylvester Stallone) ist der König der Ausbrecher: Als Undercover-Häftling lässt er sich in Gefängnisse sperren, um die Sicherheitssysteme zu testen. Doch seine neueste Mission für die CIA erweist sich als perfide Falle. Denn der Knast wurde nach seinen eigenen Anweisungen gebaut: absolut ausbruchssicher! Ein Glück, dass er in Mithäftling Rottmayer (Arnold Schwarzenegger) einen Verbündeten findet. Gemeinsam planen die Knackis die schier unmögliche Flucht. - "Prison Break" der Action-Giganten: Arnie und Sly fighten sich durch einen explosiven Knastthriller. In Google-Kalender eintragen