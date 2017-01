Sky Action 21:15 bis 23:30 Drama Creed - Rocky's Legacy USA 2015 Nach einer Vorlage von Ryan Coogler 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Adonis "Donnie" Johnson, unehelicher Sohn des einst im Ring gestorbenen Schwergewichts-Champions Apollo Creed, möchte selbst Profi-Boxer werden. Er kündigt seinen Job und versucht in Philadelphia Rocky Balboa, den einstigen Freund seines Vaters, als Trainer zu gewinnen. Die alte Box-Legende und der junge schwarze Draufgänger finden tatsächlich zusammen - doch bevor Donnies Traum in Erfüllung gehen kann, müssen ungeahnte Hindernisse überwunden werden. - Regie-Talent Ryan Coogler ("Nächster Halt: Fruitvale Station") gelingt mit Sylvester Stallone und Michael B. Jordan ein furioser Neustart der "Rocky"-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Rocky Balboa) Michael B. Jordan (Adonis Johnson) Tessa Thompson (Bianca) Phylicia Rashad (Mary Anne Creed) Anthony Bellew (?Pretty? Ricky Conlan) Graham McTavish (Tommy Holiday) Wood Harris (Tony ?Little Duke? Evers) Originaltitel: Creed Regie: Ryan Coogler Drehbuch: Ryan Coogler, Aaron Covington Kamera: Maryse Alberti Musik: Ludwig Göransson Altersempfehlung: ab 12