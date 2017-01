Sky Krimi 22:05 bis 22:55 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 197 Späte Rache D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Bauer Sepp Rottmeier erstickt qualvoll in einer Räucherkammer, in den ihn ein Unbekannter eingesperrt hat. Ins Zentrum der Ermittlungen gerät sein Nachbar Wilfried Duch. Der hatte vor Jahren Rottmeier dessen Freundin Gerlinde ausgespannt und später geheiratet. Ist der lange währende Streit nun eskaliert, fragen sich die Kommissare Hofer und Hansen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Michael Grimm (Kriminalhauptkommissar Tobias Hartl) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Franz-Xaver Wendleder Kamera: Erich M. Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12