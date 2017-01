Sky Comedy 20:15 bis 22:00 Komödie Our Family Wedding USA 2010 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kaum mit dem College fertig, verkünden Latinogirl Lucia (America Ferrera) und der Afroamerikaner Marcus (Lance Gross), dass sie heiraten wollen. Dumm nur, dass die jeweiligen Väter (Carlos Mencia, Forest Whitaker) davon gar nicht begeistert sind. Während Lucias Mutter eifrig die Traumhochzeit plant, fliegen bei den beiden Daddys die Fetzen. - Turbulente Culture-Clash-Komödie auf den Spuren von "My Big Fat Greek Wedding". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Forest Whitaker (Bradford Boyd) America Ferrera (Lucia Ramirez) Carlos Mencia (Miguel Ramirez) Regina King (Angela) Lance Gross (Marcus Boyd) Diana Maria Riva (Sonia Ramirez) Anjelah N. Johnson (Isabella Ramirez) Originaltitel: Our Family Wedding Regie: Rick Famuyiwa Drehbuch: Wayne Conley, Malcolm Spellman, Rick Famuyiwa Kamera: Julio Macat Musik: Transcenders